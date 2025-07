O PSD/Madeira realiza este domingo, 20 de julho, mais uma edição da tradicional festa do Chão da Lagoa, um evento popular a ter lugar na Herdade do Chão da Lagoa.

A festa, conforme indica o gabinete de comunicação do partido, arranca às 8h00 e prolonga-se durante todo o dia, com destaque para as intervenções políticas marcadas para as 14h00 e um espetáculo musical com José Cid.

A chegada do presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, está prevista para as 10h30, acompanhado pelo líder nacional do PSD, Luís Montenegro, este último o ano passado ausente da festa, tendo sido representado por Hugo Soares, líder da bancada social-democrata na AR.

Está prevista uma visita às barracas das 54 comissões políticas de freguesia, bem como da JSD, TSD e Núcleo dos Emigrantes.

A entrada faz-se pelo Portão Norte e a saída pelo Portão Sul do recinto.