Deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto apresentado pelo PSD-M de congratulação à Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, por ocasião do seu 15.º aniversário.

Por considerar de extrema relevância social o papel desempenhado por esta associação, no que concerne à proteção aos mais fragilizados, o grupo parlamentar social-democrata entendeu ser imperativo este reconhecimento institucional.

“Desde a sua fundação, a Causa Social tem implementado uma vasta gama de serviços e valências, destacando-se o apoio à população idosa, através da Residência Assistida a Idosos e do Lar de Idosos do Porto da Cruz, assim como a gestão de Centros de Acolhimento Temporário para crianças e jovens em risco. A instituição tem ainda contribuído significativamente para o combate à pobreza, nomeadamente através do Programa de Emergência Alimentar na Região.

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira reconhece e louva o papel fundamental desta instituição, especialmente no período da pandemia COVID-19, durante o qual integrou as Brigadas de Intervenção Rápida, em prol da segurança da população mais fragilizada”, é descrito em comunicado endereçado à imprensa.

A Causa Social conta, atualmente, com 200 colaboradores e voluntários.