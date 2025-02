PSD afirma que tem “honrado o compromiso” com a administração pública regional

O PSD realçou, hoje, o “esforço e o compromisso” com os funcionários públicos, bem como, o “reconhecimento do seu desempenho e das suas justas reivindicações”.

Rui Abreu destacou “o novo regime do subsídio de insularidade, que beneficia cerca de 21.000 pessoas, que, no Porto Santo, ganhou atualizações até 30% e que passou a ser extensível a todos os trabalhadores do setor público empresarial da Região, desde que não abrangidos por convenções coletivas de trabalho”.

O social democrata aludiu, igualmente, à “adoção de medidas para valorização das carreiras dos funcionários públicos, através da alteração ao SIADAP, que veio consagrar normativos melhores que os nacionais e eliminar, a partir da avaliação de 2025, as quotas para os desempenhos”.

“A criação da carreira especial de técnico auxiliar de apoio domiciliário, a alteração do Estatuto da Carreira Docente e do regime jurídico do pessoal não docente, a alteração na carreira especial de sapador florestal e de vigilante da natureza, a criação da carreira especial de técnico auxiliar de saúde e de tripulante de ambulância de transporte não urgente no SESARAM, a para da regulamentação coletiva em empresas públicas são apenas algumas das áreas em que os Governos do PSD têm-se empenhado”, afirmou o candidato.

O social democrata também deu ênfase ao “aumento do Salário Mínimo Regional para 915 euros, num acréscimo que faz a Região liderar no que ao valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida em todo o território nacional diz respeito” e à consequente valorização remuneratória que daí advém.

“O PSD tem honrado o compromisso com os funcionários da administração pública regional, indo ao encontro das suas reivindicações e criando medidas que valorizem o seu empenho e melhorem a sua qualidade de vida, numa política que é para continuar no próximo mandato e que apenas foi interrompida pela irresponsabilidade dos partidos da oposição, como PS e JPP”, dão conta os sociais-democratas.