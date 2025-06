A deputada Joana Silva (PSD), na discussão do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) - 2025, trazida ao plenário por Sérgio Oliveira, sublinhou a garantia da operação do segundo meio aéreo na Região e evocou a “estranheza” do “silêncio do PS”, afirmando que o meio aéreo chega à Região pelo Governo da AD (PSD/CDS).