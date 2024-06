Paulo Cafôfo (PS), que recusou participar-se nas reuniões com vista a chegar a um consenso quanto ao Programa de Governo, e numa altura em que decorrem as negociações a ser ouvido o PAN, veio até ao edifício da vice-presidência dizer que estas reuniões são “encenação”.

O maior partido da oposição na Madeira, veio averbar que vai requer, à Secretaria Regional das Finanças, uma listagem com “uma relação discriminatória de todas as despesas diretas com a aquisição de bens e serviços feitos ao longo deste ano, num momento em que o Governo esteve em gestão e a gerir os destinos da Região em regime de duodécimos”, declarou Paulo Cafôfo.

O objetivo “é desmontar a falácia e a mentira que este Governo Regional tem feito crer à população que governar num regime de duodécimos a Região irá parar”, enfatizou, aproveitando para criticar as declarações ontem produzidas por Albuquerque, na Estrada do Aeroporto, quando disse que é uma das obras que param sem “dinheiro”.