O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Machico esteve, esta manhã, no Caniçal, na zona da Ribeira do Natal, local que considera ter as condições ideais para a criação de um parque de campismo.

Hugo Marques salientou que as grandes prioridades do PS para o concelho de Machico são a habitação e a mobilidade, mas considerou que esta é também uma preocupação a ter em conta, já que, com a massificação do turismo que temos vindo a assistir, verificam-se com frequência situações de turismo desordenado, que têm de ser corrigidas.

O socialista afirma que, ao invés de se focar no problema, a sua candidatura pauta a sua ação pela apresentação de soluções, realçando que o terreno em questão, a montante da praia da Ribeira do Natal, é a localização ideal para o efeito. “A acessibilidade a este terreno é ótima, temos lugares de estacionamento e, assim, damos uma imagem totalmente diferente a este espaço, que atualmente não é apelativo”, adiantou, fazendo notar o facto de os terrenos em questão estarem atualmente completamente ao abandono.

Como explicou Hugo Marques, este é um investimento que pretende valorizar não só aquela zona, como também toda a sua envolvência. “O parque de campismo não tem de ser uma coisa desordenada, pode ter regulamento, e é isso que nós propomos, que funcione com regulamento e que possa até ter outros serviços complementares, como por exemplo um quiosque de artesanato, com uma pequena oficina, uma cafetaria e serviço de esplanada”, declarou, pormenorizando que, como terreno assim o permite, o objetivo é criar duas plataformas – uma destinada a tendas de campismo e outra para auto-caravanas.

O candidato do PS à Câmara de Machico sublinhou que, além de regulamentar este nicho de turismo, esta infraestrutura será fundamental para valorizar toda aquela zona, gerando receitas para garantir a sua manutenção e até o retorno do investimento. “Queremos dinamizar a freguesia do Caniçal, dotando-a de um espaço que pode ser utilizado também pelos madeirenses que gostem de fazer campismo, mas que hoje em dia não têm soluções”, vincou.

Tendo em conta que os terrenos em questão são propriedade do Governo Regional, Hugo Marques manifesta toda a disponibilidade para colaborar com o Executivo, explicando que a Câmara se responsabilizará pelo projeto e pela execução da obra. Como referiu, trata-se apenas de negociar a forma como o Governo pode ceder o terreno para o efeito, que poderá passar pela cedência do direito de superfície para que o projeto possa ser executado.