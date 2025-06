A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República garantiu, hoje, que o PS estará atento para que, em circunstância alguma, a autonomia editorial da RTP-Madeira seja posta em causa.

Sofia Canha, que esteve esta tarde reunida com o diretor do canal regional, para abordar o facto de a continuidade da emissão ter passado para Lisboa, recebeu, de Martim Santos, a explicação de que esta decisão deve-se à falta de recursos humanos para assegurar estas funções técnicas, mas que tal não representou qualquer retrocesso em termos de autonomia.

“Foi-nos dada a garantia de que não ficou beliscada a autonomia editorial, e isso é que é mesmo importante”, disse a socialista, citada em comunicado de imprensa, no qual assegurou que o partido acompanhará sempre atentamente todos os desenvolvimentos relacionados com o centro regional da RTP.

“Aquilo que nos preocupa para o futuro é que haja condições de viabilidade para a RTP-Madeira continuar com a sua autonomia editorial, para produzir programação regional”, que é do interesse não só dos madeirenses, mas também da nossa diáspora espalhada pelo mundo, sublinhou, destacando a necessidade de o centro regional dispor de mais meios humanos e financeiros, para não sobrecarregar os trabalhadores e haver uma boa gestão dos dinheiros públicos para o fim a que se destinam.

Sofia Canha, que se fez acompanhar pelos deputados regionais Marta Freitas e Gonçalo Leite Velho, vincou que a RTP-M nunca pode ser posta em causa e que “não pode haver qualquer vislumbre de perda da sua autonomia editorial”, afiançando que o PS nunca permitirá que tal aconteça.

Depois do alarme social que foi criado, a deputada do PS fez questão de solicitar esclarecimentos sobre a matéria em causa, sendo que, como reforçou, tratou-se simplesmente de uma questão técnica e a continuidade pode ser assegurada a qualquer momento que a direção de conteúdos do canal regional assim o solicite. Usou, aliás, o exemplo dado pelo próprio diretor do centro regional: “se a RTP-M decidir emitir uma missa às 10h00 da manhã, basta pedir a ligação, pois há responsáveis por essa função a postos para fazê-lo 24 horas por dia”.

Além desta questão, Sofia Canha referiu que o PS estará atento a matérias como o contrato de concessão de serviço público de media, assinado recentemente pelo Governo da República, e defendeu a necessidade de a RTP-M dispor de maior capacidade financeira e autonomia para poder reforçar o quadro de trabalhadores. Isto porque, como salientou, o reforço e a valorização dos recursos humanos é um fator decisivo para assegurar a produção de conteúdos regionais.