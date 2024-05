PS reitera promessa de abolir quotas para aceder aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente

O PS-Madeira reafirmou, esta sexta-feira, o compromisso de apostar na valorização da carreira docente, assegurando a abolição definitiva das quotas para aceder aos 5.º e 7.º escalões.

A garantia foi deixada esta tarde, no âmbito de uma reunião com a direção do Sindicato dos Professores da Madeira, na qual marcou presença o candidato do PS a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

Na ocasião, o deputado Rui Caetano evidenciou a importância da Educação enquanto fator de desenvolvimento da Região, salientando que os docentes são uma parte fulcral do sistema educativo e que, como tal, devem ser devidamente valorizados, sublinhando a intenção do PS de pôr fim às referidas quotas.

O também candidato adiantou que, com o PS, a vinculação dos professores com três anos de serviço será uma medida permanente, ao contrário daquilo que faz o PSD, que só promove a integração destes profissionais nos quadros de forma extraordinária, em ano de eleições, como se verificou o ano passado. “A classe docente merece respeito e não pode estar à mercê das jogadas eleitoralistas de um partido que só tem como único objetivo manter-se no poder a todo o custo”, expressou Rui Caetano.

No encontro, os candidatos do PS ouviram também as preocupações do Sindicato quanto à necessidade de resolver o problema da falta de professores, implementar medidas que ajudem a combater o desgaste da classe, repensar a avaliação dos professores e reduzir a burocracia no trabalho docente.