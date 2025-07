“Não há problemas bons”, começou por afirmar a deputada socialista Sílvia Silva, na intervenção no período antes da ordem do dia no plenário dos deputados no parlamento madeirense.

A deputada considerou que os problemas advindos do excesso do turismo não podem ser considerados positivos, sublinhando que a concessão a privados dos trilhos pedestres tem de ser um processo transparente.

“Como é que apagamos todos os casos que pecam por falta de transparência?, questionou, recordando os processos em torno da Estrada das Ginjas e do Teleférico do Curral das Freiras.

Comentando que há quem diga que os privados vão cuidar melhor, porque estão a investir nos espaços, Sílvia Silva contrapôs que são também os empresários quem querem o lucro acima de tudo.

A parlamentar socialista refutou ainda “mentiras” contra o PS, que tem defendido propostas na área ambiental, chumbadas pelo PSD. Lembrou alterações do regime jurídico dos percursos terrestres relativamente a pagamentos de taxas, chumbadas pelo PSD, mas medida idêntica foi posteriormente aprovada em sede de orçamento regional.

Criticou a “arrogância” do Governo ao longo de décadas nesta e noutras matérias.

Sílvia Silva sustentou que a exploração por privados deve ser ao nível das infraestruturas de apoio e não no património “que é de todos nós”.

Vitor Freitas aproveitou a intervenção de Sílvia Silva para questionar sobre o cancelamento pelo segundo ano consecutivo da Festa da Banana, o fruto mais importante da Região, ao que a colega de bancada aditou que “é uma falta de respeito” do governo para com os bananicultores.

Antes, Sara Madalena, do CDS, abordou, na sua intervenção semana, os constrangimentos no aeroporto da Madeira, numa altura em que vários voos foram divergidos ou cancelados devido às condições atmosféricas adversas. A deputada única considerou que os limites de operacionalidade da infraestrutura aeroportuária estão “obsoletos” e defendeu que sejam encontradas alternativas e uma revisão urgente dos limites do vento.