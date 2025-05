Emanuel Câmara, cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais do dia 18 de maio, afirmou, hoje, que a problemática da habitação na Região tem de ser resolvida “o mais urgentemente possível”, assumindo o compromisso de lutar pela transferência de verbas da República para este efeito.

Numa iniciativa de campanha promovida esta manhã na freguesia do Caniço, onde esteve em contacto com a população e constatou a construção de um empreendimento habitacional ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Emanuel Câmara apontou a habitação pública como uma das reivindicações e uma das bandeiras do PS.

O socialista assegurou que os deputados do PS-M à Assembleia da República irão pugnar para que a Região seja também contemplada com o reforço de verbas para a construção de habitação, à semelhança do que vai acontecer no País. Emanuel Câmara lembrou que o ainda primeiro-ministro anunciou a duplicação do número de casas a construir até 2030 (passando das 26 mil inicialmente previstas pelo PRR para 59 mil), mas deixou a Madeira de fora deste reforço, o que configura uma “discriminação” à qual é preciso pôr fim.