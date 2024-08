O Partido Socialista (PS), endereçou um comunicado à imprensa, onde questiona se foi ativado o Plano de Contingência do Aeroporto Internacional da Madeira, numa altura em que esta infraestrutura se encontra fortemente condicionada.

Mais é informado que o Grupo Parlamentar do PS-Madeira remeteu hoje um pedido de esclarecimento ao Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura.

“No documento, o Partido Socialista questiona se a ANA- Aeroportos de Portugal S.A. acionou ou não o Plano de contingência do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, se foram reforçadas as equipas no terminal de forma a providenciar todo o apoio necessário aos passageiros afetados, e quais as medidas extraordinárias que foram tomadas para promover um maior conforto aos passageiros retidos. O pedido de esclarecimento surge após terem sido tornados públicos diversos relatos de passageiros retidos no aeroporto sem apoio e em condições pouco dignas”, é complementado no comunicado.