Isabel Garcês, deputada do PS, subiu ao palanque para enfatizar o problema do envelhecimento, associado à questão das altas problemáticas, reivindicando outras políticas em matéria de longevidade e exigindo que as propostas do seu partido mereçam o tratamento que considera ser o mais adequado.

A socialista fala num país envelhecido, numa realidade extensiva à Região, com “cerca de 55 mil madeirenses acima dos 65 anos”, e ainda com “178 idosos por cada 100 jovens”.

Perante estes números, diz ser imperiosa a tomada de medidas de proteção a esta faixa etária, criticando aquilo que diz ser uma intenção do Governo Regional em criminalizar as famílias que abandonam os seus idosos nos hospitais, referindo que se o fazem é por falta de condições que esse mesmo Executivo não propicia.