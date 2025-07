A resolução dos problemas do trânsito na cidade do Funchal é uma das grandes prioridades da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal, que pretende apostar na criação de mais estacionamentos nas zonas periféricas, incentivar o uso dos transportes públicos até ao centro, mas também restringir a circulação de viaturas de rent-a-car em algumas ruas e em determinados horários.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã na Praça do Município, onde a atual vereação camarária, numa “ideia completamente absurda”, com o objetivo de enganar os funchalenses, havia prometido a construção de 1500 lugares de estacionamento, Rui Caetano alertou para o caos que se verifica no trânsito e para a necessidade de implementar medidas concretas para resolver este problema.

“Todos nós ouvimos – e a própria Câmara também o diz – que há demasiados carros de rent-a-car a circular nas artérias da nossa cidade. Aquilo que vamos fazer é criar medidas restritivas para a circulação dessas viaturas em algumas ruas e estacionamentos em determinadas horas, fundamentalmente nas horas de ponta”, adiantou o candidato do PS à presidência da CMF, salientando que não se trata de ser contra os turistas, antes pelo contrário, mas de garantir que há um equilíbrio.

O socialista preconiza também a criação de parques periféricos em zonas estratégicas da cidade, às quais haja uma boa ligação de transportes públicos, para que, quer turistas, quer madeirenses, possam aí parar as viaturas e seguir para o centro nos transportes coletivos. Para o efeito, o objetivo será criar um cartão e incentivos para a utilização deste tipo de transporte.

Rui Caetano explicou que será feito um estudo das zonas mais estratégicas para a implementação desta solução, assegurando que há locais onde é possível construir esses parques e que, no caso dos existentes, é possível proceder ao seu redimensionamento.

O candidato adiantou que, liderando o executivo municipal, irá dialogar com as empresas de rent-a-car, os hotéis e os operadores, para que, em conjunto, seja possível passar a informação sobre quais as ruas que estarão restringidas à circulação das viaturas de aluguer, mas também encontrar outras soluções para melhorar a mobilidade na cidade, de forma a haver um equilíbrio entre os turistas e os funchalenses.

Para o apoio a todas estas medidas, o socialista considerou que será importante a criação da Polícia Municipal do Funchal, mas também a colaboração com a PSP, de modo a garantir uma maior fiscalização e, consequentemente, uma melhoria da qualidade de vida dos funchalenses.

Rui Caetano aproveitou também para criticar o executivo camarário do PSD/CDS por “ser rápido a ir aos bolsos dos funchalenses buscar impostos”, tendo arrecadado mais de 52 milhões de euros em 2024, mas não ser capaz de resolver os problemas estruturais da cidade.