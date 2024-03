Rui Caetano (PS), subiu ao palanque numa altura em que se discute o projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Garante o apoio em 50 % das propinas aos estudantes das instituições de ensino superior na Região Autónoma da Madeira”.

O parlamentar lembrou as medidas implementadas pelos governos do Partido Socialista com as propinas a reduzirem ao longo dos tempos e quer mesmo saber se Luís Montenegro (PSD), irá manter esta tendência ou vai aumentar o valor das propinas.

No palanque, Rui Caetano lembrou ainda a devolução do valor das propinas que já é possível pedir e que dá 697 euros para as licenciaturas e 1.500 euros para os mestrados.

“O que fará o governo de direita do PSD? Vai aumentar os apoios à Universidade da Madeira de forma a garantir os sub custos da insularidade?”.

“Tendo em conta o historial, o que esperamos, no mínimo, é que não venham reduzir o que a UMa já conquistou com os governos do Partido Socialista”.