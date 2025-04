No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o PS-Madeira organiza esta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, um debate intitulado “A Revolução dos Cravos e o Poder Local: uma conversa entre Gerações de Abril”. A iniciativa terá lugar pelas 11h00, na sede regional do partido, situada na rua da Alfândega, no Funchal.

O encontro contará com a participação de figuras ligadas ao poder local e à luta democrática em diferentes gerações. Entre os oradores estão Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Emanuel Câmara, autarca do Porto Moniz (atualmente com o mandato suspenso por ser candidato às eleições legislativas), Júlia Ferreira, professora aposentada e antiga candidata à Câmara Municipal do Porto Moniz no final da década de 70, e Dorisa Aguiar, professora e membro da Assembleia de Freguesia de São Jorge.

A moderação do debate estará a cargo de Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, garantindo um espaço de reflexão sobre a importância da Revolução dos Cravos na construção do poder local democrático e os desafios sentidos ao longo das últimas décadas.