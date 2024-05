O PS-Madeira assume o compromisso de, sendo Governo Regional, construir um novo edifício para a creche do Porto Santo.

A garantia foi deixada hoje, dia em que a candidatura socialista às eleições legislativas regionais está no Porto Santo a promover contactos de proximidade com a população, passando a mensagem da “urgência de virar a página na Região”, dirigindo uma atenção especial às particularidades e aos “problemas” que afetam a ‘ilha dourada’.

Na ocasião, Paulo Cafôfo deu conta do objetivo de construir um novo edifício para a creche do Porto Santo, explicando que as atuais instalações já têm demasiados anos, pelo que é necessária uma nova estrutura, com melhores condições para as crianças e para as pessoas que ali desempenham as suas funções.

O candidato socialista apontou também a intenção de, a par das novas instalações, dotar o estabelecimento de mais educadores e mais funcionários, de modo a dar a resposta necessária e o estímulo adequado para o desenvolvimento das crianças.

Por outro lado, o presidente do PS-Madeira aproveitou para reafirmar o compromisso do partido em assegurar a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região. “Nós queremos uma educação gratuita, a começar desde as idades mais novas”, afirmou, salientando que esta medida constitui “um investimento estruturante no desenvolvimento da Região”.

Na oportunidade, Paulo Cafôfo adiantou ainda que, com um Governo do PS, haverá uma valorização dos trabalhadores da Administração Pública, dando conta da promessa de reduzir os pontos do SIADAP para acelerar a progressão nas carreiras.