Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS, entende que este orçamento não vai resolver os problemas dos madeirenses, mas sim, resolver a vida do presidente do Governo Regional, caso seja aprovado. Ironizou, afirmando que, se fosse para escolher uma palavra do ano na Madeira seria o de Albuquerque e não pelos melhores motivos.

“Este orçamento só serve para salvar a sua pele”, afirmou Paulo Cafôfo, dirigindo-se a Miguel Albuquerque. “É um orçamento que não garante o futuro, mas o presente, e, neste caso, os interesses” do presidente do governo e dos membros do executivo, sustentou, na primeira ronda de pedidos de esclarecimentos ao governo na discussão do Orçamento Regional para 2025 que, recorde-se, tem um valor global de 2.611 milhões de euros.

Depois de ter analisado a forma como os outros partidos poderão votar, o socialista vincou que o PS não vai aprovar. Caso seja necessário a região ir a eleições, desafiou: “Vamos a isso! Eu não tenho medo de ir a eleições”.

Na resposta, Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, acusou Cafôfo de só pensar nos seus interesses e ambição de chegar ao Governo. Pediu bom senso e que seja aprovado o ORAM, para bem dos madeirenses.