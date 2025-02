Paulo Cafôfo assegura que, com um Governo do PS, “a baixa do IVA será uma realidade na Madeira, fazendo uso dos poderes autonómicos que a Região dispõe para beneficiar os madeirenses”.

A promessa foi deixada esta tarde, à margem de uma visita do PS-Madeira à Companhia Insular de Moinhos, na Zona Franca Industrial, no Caniçal, momento em que o líder dos socialistas destacou “a importância de apoiar as famílias, especialmente tendo em conta o facto de a Madeira ser uma região com graves problemas de pobreza e de os madeirenses terem um baixo poder de compra e dos salários médios mais baixos do país”.

O líder socialista, lembrou que, enquanto “os Açores usam a Autonomia e têm taxas de IVA de 16% e 9%, na Madeira essas mesmas taxas fixam-se em 22% e 12%. Como explicou, a Região tem a possibilidade de reduzir todos os impostos em 30%, mas não o faz, porque não temos um Governo Regional que tenha essa opção política. “Com um Governo do PS, “a baixa do IVA será uma realidade em todas as taxas, tal como já acontece nos Açores”, frisou, realçando que esta medida permitirá aumentar os rendimentos e terá um impacto direto na vida das pessoas, com uma redução de preços, por exemplo, na ida ao supermercado ou no abastecimento de combustíveis”.