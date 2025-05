A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais apontou, hoje, o compromisso de majorar os apoios sociais e aumentar os salários para melhorar a vida da população e inverter a situação de pobreza em que vivem muitos madeirenses.

Na sequência de uma reunião mantida esta manhã com o núcleo regional da EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza, os socialistas alertaram para os mais recentes números que continuam a colocar a Madeira no pódio das regiões com maior risco de pobreza do País, algo que fica a dever-se à ineficiência das políticas seguidas pelo Governo Regional, agravadas para condição insular e ultraperiférica da Região.

Como alertou Gonçalo Jardim, há 71,2 mil madeirenses a viver em risco de pobreza e exclusão social e 62,8 mil pessoas vivem com rendimentos mensais inferiores a 591 euros, realidade que urge mudar.

O