O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, defendeu hoje a necessidade de se criar uma polícia municipal, com patrulhamento constante, por forma a promover a prevenção e a aumentar o combate à pequena criminalidade.

Rui Caetano sublinhou que a segurança no Funchal tem sido desde sempre uma prioridade do PS e lembrou que o projeto de videovigilância que está atualmente a decorrer foi uma proposta dos socialistas.

O socialista critica por isso a autarquia pela demora na sua implementação, sublinhando que “o projeto foi assinado com o Ministério da Administração Interna em 2020 e só agora, cinco anos depois, é que as câmaras de vigilância estão a ser colocadas, o que mostra inércia e mostra que a segurança não tem sido uma prioridade para o executivo”.

Rui Caetano considera que, apesar de benéfica, a videovigilância não é suficiente para garantir a segurança no concelho, razão pela qual deve ser complementada com outras medidas estruturadas, incluindo a criação da polícia municipal. Para o candidato, “é fundamental que o Funchal adote um modelo de segurança articulado, que funcione em coordenação com a PSP, para assegurar a segurança dos funchalenses e a segurança da nossa cidade”.