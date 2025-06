A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico assumiu, hoje, a habitação como a grande prioridade para o futuro do concelho, comprometendo-se com a adoção de medidas que incentivem não só o aumento da oferta habitacional, bem como a sua adequação às capacidades financeiras dos munícipes.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, nas imediações do campo de futebol, zona a partir da qual se pretende que, com o devido planeamento, a cidade possa crescer em termos de oferta habitacional, Hugo Marques explicou que a autarquia não pode nem deve condicionar o mercado livre de habitação, mas tem de encontrar novas soluções que permitam responder aos anseios da classe média e dos jovens (aqueles que trabalham e dependem apenas do seu ordenado), que neste momento sentem mais dificuldades para adquirir uma casa.

O candidato a presidente da Câmara de Machico considerou que as cooperativas são a melhor solução para o problema da habitação, assegurando que, sob a sua liderança, a autarquia irá avançar com a criação de incentivos nesse sentido. Para o efeito, explicou que a edilidade tem já identificados terrenos municipais com potencial para a construção de habitação, dos quais pretende fazer o direito de cedência às cooperativas, já com projetos e licenciamentos aprovados.

Esta medida, salientou Hugo Marques, resultará em habitações a preços acessíveis, já que os associados pagarão apenas o valor da construção da sua moradia ou apartamento, sem estarem sujeitos à especulação imobiliária, às despesas de aquisição do terreno e aos custos de licenciamento.

Além destes incentivos à constituição de cooperativas habitacionais, o candidato do PS evidenciou que caberá, naturalmente, à autarquia promover a melhor utilização e aproveitamento do espaço público, que será a envolvente da habitação. “Há um papel direto da Câmara, que será a criação de parques, espaços verdes e arruamentos que possibilitem uma mobilidade sustentável para este crescimento que se quer exponencial aqui em Machico”, referiu Hugo Marques, sublinhando o reforço da aposta no planeamento.