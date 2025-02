A promoção da saúde será uma das áreas prioritárias de um futuro Governo do PS na Madeira, partido que, para o efeito, preconiza uma aposta na alimentação saudável, com uma abordagem transversal que vai desde a produção até ao consumo, incentivando uma agricultura mais ecológica e a prática desta alimentação comprovadamente mais benéfica nas cantinas públicas e hospitais, mas também junto da população em geral.

Paulo Cafôfo não esconde a sua preocupação com o facto de a Madeira estar à frente do restante território nacional no registo de determinadas doenças, tais como alguns tipos de cancro ou a obesidade infantil, afirmando que esta carga excessiva de doença sobre a população madeirense tem impactos na sua qualidade de vida e na esperança de vida (atualmente a menor do País), mas também tem custos na doença, causando pressão sobre o sistema de saúde. Um sistema que, refere, “não tem sido capaz de dar resposta aos utentes que desesperam nas listas por consultas, exames ou intervenções cirúrgicas, ou ainda medicamentos”, devido às opções políticas erradas do atual Governo do PSD.

Afirmando que é fundamental encontrar respostas para diminuir as listas de espera na saúde – vertente na qual o PS tem vindo a insistir – o cabeça de lista socialista às eleições legislativas regionais de 23 de março entende também que o melhor para todos e para o próprio sistema passa pela prevenção da doença e pelo investimento na saúde coletiva, apontando a aposta na alimentação saudável como um fator determinante para atingir esse objetivo.

“Uma das formas mundialmente aceites como uma das medidas de impacto rápido sobre a saúde das pessoas, ajudando a prevenir doenças como a obesidade, a diabetes, as doenças respiratórias crónicas, as perturbações mentais, o cancro ou ainda as doenças cardiovasculares, responsáveis por 80 % do peso da doença no nosso país, é através da alimentação saudável, que deve urgentemente ser promovida, nomeadamente nas cantinas públicas da Região, com prioridade para as escolas”, sustenta Paulo Cafôfo.

Como explica o líder socialista, que é secundado nesta visão pela candidata Sílvia Silva, o objetivo do PS passa por introduzir critérios ambientais e de saúde no caderno de aquisição dos alimentos e refeições confecionadas para as escolas, tal como é permitido e recomendado nas compras públicas. Algo que foi recusado pelo Governo Regional, que “tem nivelado a alimentação escolar pelo preço mais baixo, permitindo que as crianças madeirenses continuem a ter uma alimentação baseada em alimentos baratos, importados, processados, com dietas eternamente repetidas e desligadas do território, da origem, da época de produção e da nossa identidade”.

A candidata dá conta que, com o PS no Governo da Região, será implementado o regime específico de contratação pública para fornecimento de proximidade de bens agroalimentares, previsto no estatuto de agricultura familiar, de modo a permitir que os pequenos produtores regionais possam vender os seus produtos diretamente à Administração Pública. Uma forma de, como frisa Sílvia Silva, promover uma alimentação de proximidade, com alimentos frescos, de época, mais ecológicos e mais saudáveis nas cantinas públicas, investindo na saúde dos madeirenses desde a primeira idade.