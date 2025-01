“O PS-Madeira acusa o PSD, o CDS e o CHEGA de quererem esvaziar a Comissão de Inquérito e impedir o apuramento das responsabilidades políticas na gestão do combate aos incêndios de agosto do ano passado”, enquadra comunicado à imprensa endereçado pelo PS.

“Em causa está o facto de, esta tarde, os representantes dos referidos partidos terem recusado o requerimento do PS para que se procedesse à elaboração, apresentação e votação do relatório da Comissão de Inquérito, instrumento que se revelaria fundamental para o apuramento de responsabilidades, para a prevenção de episódios semelhantes no futuro e, até, para a própria produção legislativa.

Tudo isto depois de os mesmos partidos – PSD, CDS e CHEGA – terem, no passado dia 9 deste mês, suspendido os trabalhos da Comissão de Inquérito até que houvesse uma decisão do Conselho de Estado sobre a situação política na Região.

Como refere Marta Freitas, se essa decisão já mostrava que estes partidos queriam impedir que se apurassem as responsabilidades políticas no combate aos incêndios - que consumiram mais de cinco mil hectares de floresta e terrenos agrícolas, obrigaram mais de 200 pessoas a saírem das suas casas e afetaram mais de 200 agricultores e 41 produtores de gado – agora não restam quaisquer dúvidas acerca da tentativa de “branquear tudo aquilo que correu mal”.

A parlamentar socialista mostra-se chocada com o facto de, com esta postura, alguns deputados “se demitirem das suas funções de fiscalização”. “Não se compreende que haja um travão aos trabalhos da própria Assembleia e à elaboração de documentação com esta relevância, como temos verificado por parte do PSD, do CDS e do CHEGA”, condena Marta Freitas.

A deputada do PS lembra que o Parlamento ainda não foi dissolvido e que faz todo o sentido a elaboração e apresentação do relatório da Comissão de Inquérito, voltando a acusar os referidos partidos de empurrarem esta questão para a frente. “Já se viu que a espera pela decisão do Conselho de Estado serviu apenas para atrasar propositadamente os trabalhos. Agora querem passar uma esponja sobre tudo aquilo que foi apurado com as auscultações dos diferentes especialistas ouvidos em sede de Comissão”, critica, concluindo que “por muito que tentem esconder a incompetência e a negligência governativa na gestão do combate aos incêndios, isso ficou à vista de todos, em particular das famílias que foram afetadas”, é rematado.