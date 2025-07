O candidato do PS-Madeira à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) condena aquilo que considera ser uma postura negligente e laxista do executivo autárquico do PSD/CDS em relação à obrigatoriedade de fiscalizar e garantir que os empreendimentos habitacionais cooperativos respeitam o fim para que foram criados.

Em reação às notícias que dão conta de que há habitações a custos controlados, construídas ao abrigo do regime cooperativo, que estão a ser usadas como Alojamento Local, Rui Caetano lança fortes críticas à atual vereação camarária, que deveria ter garantido a observância dos pressupostos para que foram construídas as casas em causa (da cooperativa CORTEL).

Perante a crise habitacional que se vive na Região – no caso concreto na cidade do Funchal – o socialista considera que o recurso às cooperativas constitui uma boa alternativa para garantir a construção de casas a preços acessíveis, mas salienta que tem de haver regras claras.