PRR: Futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo poderá ter 10 vagas extra

O futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderá vir a disponibilizar mais 10 vagas, reforçando a resposta social dirigida à população idosa, revela Paula Margarido que hoje visitou a obra, em curso no Santo da Serra.

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, avaliou soluções que permitam otimizar o espaço disponível.

De acordo com um comunicado alusivo a esta visita, “um eventual redimensionamento do edifício poderá aumentar a capacidade inicialmente prevista, respondendo a mais pessoas com necessidade de acolhimento em Estrutura Residencial para as Pessoas Idosas - ERPI”,

Promovido pela Associação Casa do Voluntário, o investimento ascende a cerca de 6 milhões de euros, com financiamento maioritariamente assegurado pelo PRR, e prevê a criação de 74 vagas — 54 em ERPI e 20 em Centro de Dia.

“Mais do que uma resposta institucional, o Solar do Santo foi concebido para funcionar como um verdadeiro lar, com um ambiente acolhedor, seguro e humanizado, promovendo o bem-estar, a dignidade e o acompanhamento contínuo dos utentes, bem como o combate ao isolamento social”, destaca o gabinete de Paula Margarido.

A governante considera este “um investimento prioritário para o reforço da rede de cuidados à população idosa, reafirmando o compromisso do Governo Regional em garantir respostas mais próximas, inclusivas e ajustadas às necessidades reais das famílias madeirenses”.