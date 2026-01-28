PRR: Futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo poderá ter 10 vagas extra

O futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderá vir a disponibilizar mais 10 vagas, reforçando a resposta social dirigida à população idosa, revela Paula Margarido que hoje visitou a obra, em curso no Santo da Serra.
A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, avaliou soluções que permitam otimizar o espaço disponível.
De acordo com um comunicado alusivo a esta visita, “um eventual redimensionamento do edifício poderá aumentar a capacidade inicialmente prevista, respondendo a mais pessoas com necessidade de acolhimento em Estrutura Residencial para as Pessoas Idosas - ERPI”,
Promovido pela Associação Casa do Voluntário, o investimento ascende a cerca de 6 milhões de euros, com financiamento maioritariamente assegurado pelo PRR, e prevê a criação de 74 vagas — 54 em ERPI e 20 em Centro de Dia.
“Mais do que uma resposta institucional, o Solar do Santo foi concebido para funcionar como um verdadeiro lar, com um ambiente acolhedor, seguro e humanizado, promovendo o bem-estar, a dignidade e o acompanhamento contínuo dos utentes, bem como o combate ao isolamento social”, destaca o gabinete de Paula Margarido.
A governante considera este “um investimento prioritário para o reforço da rede de cuidados à população idosa, reafirmando o compromisso do Governo Regional em garantir respostas mais próximas, inclusivas e ajustadas às necessidades reais das famílias madeirenses”.
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
Há comportamentos que dispensam grandes explicações. São previsíveis. Mesmo quando envoltos em discursos bem ensaiados, acabam sempre por revelar a mesma...
«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality».Desmond Tutu in Robert...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Bom dia!
São crianças que esperam deliberações judiciais obrigatórias antes de serem integradas em famílias de acolhimento. Na Madeira, há 18 agregados...
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a BirdLife pediram hoje “soluções baseadas na natureza” para mitigar os impactos dos fenómenos extremos...
Um golo do guarda-redes Anatoliy Trubin, já nos instantes finais, apurou esta noite o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos...
O Sporting assegurou esta noite a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, no San Mamés.
Alisson...
Um avião da companhia aérea colombiana Satena, com 13 passageiros e dois tripulantes a bordo, desapareceu hoje quando viajava entre Cúcuta e Ocaña, no...
Uma mulher foi, na tarde de quarta-feira, hospitalizado na sequência de um acidente rodoviário de motorizada na Rua dos Piornais, logo depois da Rua Vale...
O Governo dos Açores reiterou hoje que as conversações com a operadora de baixo custo Ryanair “ainda estão abertas”, contrariando declarações proferidas...
O mau tempo provocou até às 18:00 de hoje 649 ocorrências na região do Oeste, que envolveram 2.226 operacionais e 689 meios terrestres, havendo a registar,...
Dois elementos da Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) envolvidos na morte a tiro de Alex Pretti em Minneapolis foram...
O Presidente da República assinalou hoje a promoção da primeira mulher à subcategoria de oficial general da Guarda Nacional Republicana (GNR), a coronel...