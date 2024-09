Foi, hoje, assinado, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal do Funchal, a APRAM – Associação de Portos da Madeira e a CLIA (Cruise Lines International Association) e que visa a realização de acções de plantação de árvores nativas ou endémicas no Parque Ecológico do Funchal, disponibilizando a autarquia uma parcela de terreno para isso.

Estas ações realizar-se-ão no início e no final da dita época alta de cruzeiros, no Funchal, em concreto, setembro e maio. Aliás, como realçou Cristina Pedra nas palavras que proferiu, aquando da assinatura do protocolo, já ontem tal aconteceu.

A presidente da CMF aproveitou a ocasião para salientar a importância da conferência que, entretanto, se encontra a acontecer na Sala da Assembleia Municipal e que reúne os membros do CAI (Cruise Atlantic Islands), contando quer com representantes de entidades oficiais, quer agentes do sector e ainda jornalistas da especialidade e com o vice-presidente da CLIA, que congrega 95% dos armadores de cruzeiros.

Cristina Pedra realçou igualmente a “cooperação profícua” existente entre o Funchal e a APRAM, “sempre com interesse comum”, que é no caso da CMF, o Funchal.

Em ano de “recordes” no que se refere aos indicadores do turismo, a edil lembrou igualmente a “muita importância” do turismo para o Funchal, frisando que existe um departamento de turismo na autarquia, afirmando que a cidade está preparada “para receber os navios de cruzeiro” e o “turismo”.

Face a este aumento de turistas e à maior pressão existente sobre a cidade e o consequente “acréscimo de custos” (que incidem sobre os serviços do município e sobre as infraestruturas existentes), a autarca deu ainda nota da entrada, em vigor, da taxa turística para passageiros de cruzeiros, com os mesmos valores que são utilizados para os hotéis e alojamentos locais, dois euros por pessoa e por dia), lembrando que os valores praticados, no Funchal, são baixos quando comparados com outros destinos Europeus.