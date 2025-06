Em nota de imprensa, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria informa que Cláudio Medeiros é o delegado da futura Unidade Local de Proteção Civil (ULPC), cujo regulamento foi aprovado em abril, na Assembleia de Freguesia.

“Residente na freguesia e bombeiro sapador com mais de duas décadas de serviço, Cláudio Medeiros é amplamente reconhecido pela sua experiência, competência e compromisso com a segurança da população, qualidades que justificaram a sua designação. A sua função será garantir a ligação entre a Junta, o Serviço Municipal de Proteção Civil e os diferentes agentes e voluntários da ULPC, assegurando uma resposta eficaz e articulada ao nível da prevenção, mitigação e resposta a situações de emergência. Além da coordenação operacional, o delegado da ULPC tem também a responsabilidade de promover ações de sensibilização comunitária, colaborar na prevenção de riscos e apoiar o levantamento de danos em cenários de crise, numa lógica de proximidade e mobilização local. A nomeação de Cláudio Medeiros insere-se no plano estratégico da ULPC, que visa reforçar a resiliência da freguesia através da organização de equipas voluntárias, da formação técnica e da articulação institucional com diversas entidades, públicas e privadas.

Esta aposta, ancorada na competência técnica e no profundo conhecimento do território, representa um avanço concreto no compromisso da Junta com a proteção civil e a segurança da população, promovendo uma comunidade mais preparada, solidária e resiliente”, acrescenta o documento.