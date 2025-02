O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira alertou hoje para as previsões de agravamento das condições meteorológicas no arquipélago, com precipitação por vezes forte e persistente, intensificação do vento e agitação marítima.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação meteorológica está “associada à aproximação e passagem de superfície frontal fria ativa e bem definida”.

O IPMA colocou todas as regiões da Madeira sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, para a situação de agitação marítima forte, sendo o aviso amarelo para precipitação e vento.

Segundo a Proteção Civil da região, é previsível, ocorrer hoje precipitação e trovoada, com períodos de chuva ou aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada, em especial nas vertentes sul e regiões montanhosas, sendo que o período previsto com maior intensidade será entre as 18:00 e as 21:00, “mantendo-se os avisos meteorológicos, pelo menos, até às 23:59”.

No caso do vento, vai aumentar de intensidade a partir do meio da tarde, soprando de sudoeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, mais prováveis nos extremos da ilha da Madeira, e até 110 quilómetros por hora nas regiões montanhosas, indica.

Acrescenta que, “no final do dia, começará a rotação gradual para noroeste, mantendo, no entanto, a intensidade até ao final da manhã de terça-feira”.

Quanto à agitação marítima, o SRPC menciona que estão previstas ondas de oeste/noroeste na costa norte e na ilha de Porto Santo, com cinco a seis metros de altura e período de pico da ordem dos 17 segundos (elevada energia) a partir da noite de segunda-feira para terça-feira.

A parte sudoeste da ilha da Madeira deverá registar ondulação a rondar os cinco metros, com alturas máximas que podem atingir os nove metros, alerta, adiantando ser “expectável uma diminuição gradual da agitação marítima a partir de quarta-feira”.

Devido ao agravamento da situação meteorológica, a Proteção Civil salienta ser importante a adoção de “comportamentos adequados”, sobretudo “nas zonas historicamente mais vulneráveis”, para minimizar o impacto dos efeitos expectáveis.

Entre as medidas preventivas recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.

Também a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, além de especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, são recomendações das autoridades.

O SPRC acrescenta a necessidade de especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais e a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias.

É ainda aconselhado o não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.