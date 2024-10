Já é possível participar na consulta pública do Projeto de Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas do município do Funchal.

“Os cidadãos interessados poderão enviando as suas sugestões e contributos, por escrito, devendo as sugestões ser efetuados mediante o preenchimento de uma ficha de participação disponível no sítio eletrónico do Município do Funchal (www.funchal.pt), ou em suporte de papel, disponibilizada na Loja do Munícipe, que deverão ser remetidas à presidente da Câmara Municipal do Funchal, por carta, para a morada Praça do Município, 9004-512 Funchal, por email (dgepp.participacao@funchal.pt) ou entregues na Loja do Munícipe da Câmara Municipal do Funchal ou no Departamento de Planeamento e Ordenamento”, referiu a CMF em nota de imprensa.