O projeto ‘Wild’, da Escola Secundária de Francisco Franco, realizou a primeira ação de controlo deste ano, no âmbito da parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), através do Grupo Regular para a Deteção Precoce e Controlo de Invasoras. Esta ação de controlo decorreu numa área nas imediações da Prainha, na Ponta de São Lourenço.

As principais invasoras alvo da intervenção dos 23 voluntários foram a Pennisetum villosum (plumas-de-seda); Lantana camara (lantana) e Kalanchoe x houghtonii (mãe-de-milhares). O Grupo Regular para a Deteção Precoce e Controlo de Invasoras (Wild FF & IFCN) é um grupo heterogéneo, multigeracional e multicultural que inclui crianças, adolescentes e sexagenários, profissionais de várias áreas, entre eles jovens cientistas, portugueses da Madeira e de Portugal Continental e alguns estrangeiros.

O propósito comum de contribuir para a preservação da biodiversidade local é uma das marcas identitárias deste grupo.