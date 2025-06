No debate projeto de resolução, apresentando pelo Chega, que ‘recomenda ao Governo Regional da Madeira a implementação de medidas de desburocratização eficazes no sistema de ensino, com vista à eficiência administrativa e à valorização da função docente’, o PSD não parece que irá dar o seu aval.

Coube ao deputado Valter Correia expor a posição social democrata, sendo também ele professor de profissão. Ora, logo de entrada disse que a proposta do Chega “procura agradar uma classe que sofre desgaste profissional”, relevando que, no seu entender, “não é uma proposta séria”.

No fundo, deixou implícita redundância em muitas áreas, esmiuçando a realidade na Madeira, onde os professores que executam determinadas tarefas “têm uma redução na área letiva”. Valter Correia relevou, então, que “os professores na gestão de determinados cargos de supervisão pedagógica gozam de redução letiva”.