Nos dias 13, 14 e 19 de março, a escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro acolheu, ao abrigo do projeto ‘Erasmus+’, a mobilidade de um grupo de alunos da escola CEPER - Guamenze, da cidade espanhola de Guadix - província de Granada.

Esta receção resulta de um intercâmbio entre estas escolas e que permitirá uma visita dos alunos deste estabelecimento de ensino ao sul de Espanha no próximo ano letivo.

Acompanhados pelo coordenador Erasmus da escola Brazão de Castro, o professor Marco Melo, este grupo visitou a escola e o polo do Imaculado Coração de Maria assim como participaram numa atividade de limpeza na Praia Formosa.

Para além do salutar convívio que visa o conhecimento de novas culturas e de novas línguas, os alunos tiveram ainda aulas conjuntas de Português e Cidadania.

Ao longo dos dias foram ainda estabelecidas parcerias com a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e com a coordenação Regional do Projeto Escola Azul da Madeira.