A Câmara Municipal do Funchal deu, hoje, conta de que a 3.ª edição do projeto Impulso arranca esta segunda-feira, com duas inaugurações.

Às 18h, a instalação artística ‘Personalidades’, de Sara Santos, será inaugurada na Avenida Arriaga, em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD). Meia hora depois, pelas 18h30, o salão nobre do Teatro acolhe a abertura da exposição ‘Epopeia da Saudade’, da autoria de Thomaz Moreira.

Ambas as propostas exploram temas de grande profundidade emocional e social, através das linguagens visuais singulares dos dois jovens artistas.

No Salão Nobre do TMBD, ‘Epopeia da Saudade’ de Thomaz Moreira (Brasil, 2003) estará patente entre 21 e 31 de julho. A exposição propõe uma viagem poética e política pela complexidade da saudade — palavra intraduzível que transporta consigo o peso da história portuguesa e o legado da colonização.

Nesta mostra, Moreira utiliza pintura, desenho e escrita como meios de expressão de um corpo que se sente deslocado, entre geografias e tempos distintos. A saudade, enquanto sentimento e construção cultural, é aqui explorada tanto na sua carga afetiva como nos seus contornos históricos, das partidas nas naus ao drama contemporâneo da emigração.