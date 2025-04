Maurício Marques, presidente do Conselho de Administração da APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica, apresentou ontem, na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o projeto “As Ilhas Desconhecidas”, uma ambiciosa iniciativa que pretende celebrar a Autonomia dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira e homenagear os 100 anos da viagem e da obra homónima de Raúl Brandão.

A sessão contou com a presença da Diretora Regional da Cultura dos Açores, Sandra Garcia, que destacou a relevância dos projetos de cooperação cultural entre as regiões autónomas, lembrando os acordos assinados em 2024 pelos Governos Regionais dos Açores e da Madeira. “É decisivo que as entidades culturais dos dois arquipélagos aproveitem esta iniciativa da APCA Madeira para apresentarem projetos e novas dinâmicas artísticas que promovam a cultura regional contemporânea”, afirmou.

“As Ilhas Desconhecidas” propõe-se a dinamizar um vasto programa artístico, cultural e científico, promovendo o diálogo crítico e criativo em torno da condição insular e da identidade de quem vive nas ilhas. Ao longo do biénio 2025/2026, estão previstos cerca de 100 eventos distribuídos por todos os concelhos dos Açores e da Madeira, incluindo congressos, espetáculos teatrais, concursos, ações de mediação de públicos, uma novela gráfica, uma sinfonia original e um filme-documentário, entre outras propostas inovadoras.

O projeto será desenvolvido pela APCA, em coprodução com a ADCA e o CHAM Açores – Centro de Humanidades, e conta com financiamento do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes, no domínio da Programação.