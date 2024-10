Programa de literacia financeira chegou a mais de 2.000 madeirenses em dois anos

Implementado em 2022 pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), o ‘Programa Regional de Educação e Inclusão Financeira’ chegou a 2.200 madeirenses, informa o Executivo.

Leia a nota de imprensa da SRITJ:

“De acordo com a secretária regional Ana Sousa, este projeto foi, já este ano, apresentado oficialmente em 10 Câmaras Municipais (Funchal, Câmara de Lobos, Porto Santo, Ribeira Brava, Ponta de Sol, Santa Cruz, Calheta, Santana, Machico e Porto Moniz) e conta com a parceria do Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – as três entidades supervisoras do sector financeiro, a nível nacional.

“A formação financeira incide, nomeadamente, sobre a compreensão de conceitos e relações financeiras elementares, a perceção de riscos e benefícios associados à tomada de decisões financeiras, a correta gestão do orçamento familiar e pessoal, o reforço das competências digitais dos consumidores”, explicou hoje Ana Sousa, durante o debate ‘Prevenção de Fraudes Digitais - Impacto da Literacia Financeira nos Jovens’ que decorreu na Universidade da Madeira.

Integrado nas celebrações da ‘Semana da Formação Financeira 2024’ e do ‘Dia Mundial da Poupança’ que se assinala amanhã, o debate organizado, esta tarde, pela Direção Regional da Cidadania e Assuntos Sociais em parceria com Direção Regional da Juventude juntou vários oradores e teve também como objetivo sensibilizar para um consumo responsável e os riscos associados às transações digitais.”