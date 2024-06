A terça-feira começa, em termos de agenda do dia, com a primeira das reuniões plenárias para apreciação do programa de governo da Região Autónoma da Madeira 2024-2028. Como é habitual, os trabalhos têm início marcado para as 9 horas.

A direção nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, chefiada pelo Bastonário Francisco Miranda Rodrigues, está na Madeira entre hoje e amanhã, visitando vários locais onde trabalham psicólogos na ilha.

Sendo assim, hoje, pelas 10 horas, visitam a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz. Seguindo-se, pelas 11 horas, uma deslocação à Fundação Aldeia da Paz, em Água de Pena.

Já na parte da tarde, às 15 horas, a comitiva da OPP visita a Associação Presença Feminina e uma hora depois a Associação Protetora dos Pobres.

Pelas 10h30, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, preside à cerimónia de apresentação do Programa Municipal de Limpeza Urbana, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.