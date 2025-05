Após a presença de Jorge Carvalho no plenário madeirense, a discussão setorial do Programa do XVI Governo Regional prossegue com Eduardo Jesus, tutelar do Turismo, Ambiente e Cultura.

E o secretário regional iniciou a sua intervenção inicial precisamente por aí, exaltando uma “junção que não é fruto do acaso”, é sim, “uma decisão visionária”, destacando que “o futuro constrói-se com visão”.

Eduardo Jesus falou em “uma nova abordagem, transversal”, relevando que “pretendemos que o turismo se reforce enquanto agente ambiental da nossa Região”.

O governante relevou que “a Madeira conquista-se pela nossa autenticidade, pela nossa riqueza”, sintetizando que este novo modelo, na sua Secretaria Regional, “é coerente com uma visão integrada que há muito defendemos”.Após esta introdução, Jesus pegou nos número mais relevantes de 2024, tal como “2,2 milhões de hóspedes, as 11,7 milhões de dormidas e os 756 milhões de euros de proveitos do setor, o valo mais elevado de sempre na Região.” Ou seja, “é com esta base sólida”, na qual agrega a “certificação da Madeira como destino turístico sustentável” que encaramos o futuro”.

O governante partilho que vem aí a “revisão do POT – Plano de Ordenamento do Turismo”, um reforço do “apoio à descentralização da atividades de animação turística”, com essa prioridade de “proteger e salvaguardar”. Assegurou que haverá investimentos na recuperação imóvel e patrimonial, mantendo “bem vivas as nossas memórias”. “O ambiente é uma temática central”, lembrando que “a ação ambiental na Madeira está ancorada nos princípios da ONU e pactos europeus”, aludindo a uma “atuação multinível, com sensibilização e educação ambiental da população”.

Entre as novidades, Jesus revelou que “será criada uma unidade de ação inspetiva” bem como implementada a carreira de “inspetor ambiental”, partilhando ainda uma exaustiva “análise da rede de percursos pedestres” e “regulação de acessos”.