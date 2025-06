A segunda edição das Jornadas do Serviço de Nutrição, do SESARAM, reuniram vários profissionais do setor da saúde.

De acordo com um comunicado do SESARAM, o evento centrou-se em temas atuais e de grande relevância na área da nutrição, nomeadamente: o suporte nutricional domiciliário, a educação alimentar na era digital, o impacto da saúde intestinal no corpo humano e a nutrição oncológica.

Estes temas foram explanados e desenvolvidos, por um painel de profissionais diversificados e que exercem a sua atividade em diferentes áreas da saúde.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, em representação da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Estiveram também presentes, o diretor clínico, Júlio Nóbrega, o enfermeiro diretor, José Manuel Ornelas, o diretor do Serviço de Nutrição, Bruno Sousa, e vários profissionais do setor da saúde.