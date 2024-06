Durante a primeira semana de junho, duas professoras da EB1/PE da Lombada, Rosa Gaspar e Paula Bastos, participaram numa mobilidade internacional do programa Erasmus “STEAM Innovative Teaching in the Digital Era” em Kazanlak, Bulgária. O projeto, que promove a educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), reuniu profissionais de educação da Bulgária, Portugal, Grécia, Noruega e Estônia.

Segundo nota da escola, “o evento, coordenado por Natasha Dzhurkova da Universidade SU Ekzarh Antim, ofereceu uma série de atividades práticas e oficinas focadas em tecnologias inovadoras. Durante os workshops, os professores puderam explorar novas metodologias educacionais, ampliando suas habilidades no ensino STEAM. Os alunos locais deram as boas-vindas aos participantes através de uma oficina de arte com rosas, realizada no icónico Vale das Rosas.

Ao longo da mobilidade, os educadores das escolas parceiras foram divididos em equipas internacionais para desenvolver e aplicar aulas inovadoras. Utilizando ferramentas como realidade aumentada, inteligência artificial e robótica, as aulas enfatizaram o uso de recursos digitais e tecnologias avançadas. Essas lições, conduzidas em inglês, serão traduzidas e implementadas nas escolas parceiras, além de serem compartilhadas com outras instituições europeias por meio do eTwinning. As lições mais destacadas serão apresentadas em uma conferência internacional programada para setembro de 2025.

Este encontro internacional destacou a importância da colaboração entre escolas europeias, mostrando como a educação STEAM pode ser enriquecida através de experiências inovadoras e práticas para alunos e professores”.