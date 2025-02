A produção de limão regional, com maior expressão, situar-se-á entre as 1.020 e 1.050 toneladas em 2024, ocupando uma área aproximada de 64 hectares, evidenciou hoje a Secretaria Regional de Agricultura, Pesca e Ambiente, com base nas estimativas da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Nessa perspetiva, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Escola Agrícola da Madeira (EAM), promoveu uma sessão prática sobre a poda de citrinos, “de modo a dotar os participantes dos conhecimentos e das competências práticas necessárias ao cultivo de citrinos e contribuindo, assim, para a melhor qualidade e maior quantidade na produção, sessão essa dinamizada pelos técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico”.

“Estas formações são essenciais, nomeadamente par aquém começa neste sector. A poda correta pode ser determinante para uma melhor e maior quantidade do produto e consequentemente no rendimento do agricultor”, disse Marco Caldeira, Diretor Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.