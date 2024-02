Produtos biológicos da Madeira apresentados em certame na Alemanha

A banana, o mel de cana produzido pela Fábrica de Mel do Ribeiro Seco e a SidraCoop Bio do Jardim da Serra estão presentes na Biofach 2024, a maior feira de produtos biológicos do mundo.

Conforme informa uma nota enviada à redação, neste certame, que se realiza em Nuremberga até amanhã, dia 16 de fevereiro, Portugal está num pavilhão próprio, onde, além dos de Idanha-a-Nova, estão a ser apresentados produtos de bioregiões portuguesas tais como Alto Tâmega e Barroso, São Pedro do Sul, Lagos do Sabor e Margem Esquerda do Guadiana.

Embora não sendo bioregiões, a Madeira e dos Açores apresentaram, por esta via, alguns dos seus produtos biológicos, nesta feira internacional.

A participação dos produtos da agricultura madeirense está a ser assegurada por uma colaboração estabelecida entre a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, a CAL-Cooperativa de Produção e Consumo, o CDISA Quinta Leonor e a Bio - Região de Idanha-a-Nova, estando esta última entidade a coordenar a presença das diferentes bio-regiões do país que participam este ano na Biofach.