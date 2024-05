A XII Mostra Regional de Truta / Rota da Sidra, evento organizado pela Casa do Povo de São Roque do Faial, arrancou ontem com a habitual rota da sidra.

Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo daquela localidade, faz ao Jornal um balanço positivo, destacando que ontem teve lugar a abertura, no Ribeiro Frio, e com “passagem por bares que têm sidra”, na freguesia de São Roque do Faial.

Para o organizador do evento, “foi una tarde muito bem passada”, em prol da dinamização de um produto bem madeirense.

O dia de hoje, conforme sustentou e consta da programação, é mais dedicado aos produtores de sidra.

“Hoje, é um dia mais dedicado aos produtores de sidra, de modo a mostrar todo o processo”, afirmou Heliodoro Dória.

Realça que a maior quantidade de pereiros se encontra no sítio da Achada do Cedro Gordo e que os produtores estão cada vez mais sensibilizados com os cuidados a ter em termos de produção.

Para esta tarde, está agendada a visita à Quinta da Moscadinha, na Camacha, para os produtores desta freguesia do Norte assistirem ao processo de produção da sidra. Ao todo, participarão cerca de duas dezenas de produtores, segundo contas do organizador do evento.

“É bem visível nos últimos dez, doze anos, a melhoria da sidra em São Roque do Faial”, declarou, aditando, por exemplo, a diminuição da acidez, por exemplo, da sidra. “A qualidade tem melhorado ano após ano”.

“Já se começa a ver alguns produtores a recuperar os pomares e pomares novos com pereiros”, rematou.