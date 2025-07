A produção de energia elétrica, estimada a partir dos dados de emissão de energia elétrica fornecidos pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), aumentou 2,4% no 1.º semestre de 2025, em termos homólogos.

Analisando o mix de produção da energia elétrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 467,6 Gigawatt hora (Gwh) - A Direção Regional de Estatística da Madeira observa, que “comparativamente ao período de janeiro a junho de 2024, assistiu-se a uma maior preponderância da fonte hídrica (+105,5%%), fotovoltaica (+5,3%) e dos resíduos sólidos urbanos (+0,3%) na produção de energia, em detrimento das fontes eólicas (-17,4%) e térmica (-7,6%).” Consequentemente, acrescenta a DREM, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 62,3% no 1.º semestre de 2024 para 56,2% no período em referência, o que significa que a quota de renováveis registou um incremento, ficando nos 43,8% (37,7% nos primeiros seis meses de 2024).

Nos dados divulgados esta segunda-feira, a DREM refere também que a maior preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia elétrica, concentrando 18,1% do total, (16,5% no mesmo período em 2024).

Reduzindo o âmbito de análise ao 2.º trimestre de 2025, observa por fim que a emissão de energia elétrica foi de 232,4 Gwh, sendo o aumento de 2,1% em termos homólogos.