À chegada à Festa do Pero, na Ponta do Pargo, o presidente do governo regional foi confrontado pela comunicação social pelas noticias mais recentes que dão conta que o processo ‘Ab Initio’ terá 20 suspeitos e que os secretários regionais das Finanças, de saúde e de equipamentos e infraestruturas poderão ser arguidos, como escreve hoje o Observador.

Miguel Albuquerque reafirmou veementemente que o seu partido não age com ilegalidade, não tendo efetuado qualquer tipo de contratos e financiamentos ilegais.

O governante discorda que o governo regional esteja fragilizado e mantém confiança nos secretários em questão. “Afastá-los porquê?”, questionou.

Miguel Albuquerque voltou a criticar processos com base em denúncias anónimas e os prejuízos que representam para a democracia.