“Problema da habitação tem uma dimensão social brutal” afirma Edgar Silva

A CDU realizou este sábado, na cidade do Caniço, uma iniciativa política regional sobre os problemas sociais provocados pela falta de habitação com rendas acessíveis.

Na perspetiva de Edgar Silva, coordenador regional, “o problema da habitação tem uma dimensão social brutal” e “é muito mais grave do que aquela que aparenta”.

O dirigente partidário, citado num comunicado da CDU sobre esta iniciativa, disse “na cidade do Caniço é muito evidente como estão em falta medidas de apoio ao mercado de arrendamento privado e público, subordinadas ao interesse social, que estimulem a oferta de habitação a preços acessíveis e que promovam o direito à cidade”.

As baterias da CDU foram apontadas ao JPP, força política que lidera o concelho, com Edgar Silva a dizer que “é no concelho de Santa Cruz que mais faltam instrumentos públicos que tornem viável o direito à justiça em matéria de habitação, principalmente de grupos sociais vulneráveis”.

“O concelho de Santa Cruz é onde mais nitidamente se demonstra como as políticas de promoção de habitação foram descuradas pelos governantes e confirma o quanto a política para a habitação social ou de arrendamento social tem estado muito aquém do que é necessário”, afirma o líder comunista.