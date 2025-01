O Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES) chegou, no ano passado, a 1.120 pessoas integradas em 341 agregados familiares. A informação foi avançada, hoje ao final da tarde, pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa - que presidiu à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo do Caniço, em representação do presidente do Governo Regional - fez questão de agradecer a colaboração daquela entidade na promoção e execução do PROAGES, um apoio criado, em 2022, pelo Executivo madeirense e que visa apoiar as famílias trabalhadoras em despesas como a água, a luz, o gás e as telecomunicações.

“Aproveito para expressar o reconhecimento desta secretaria pela execução do PROAGES, num valor que ascendeu, em 2024, aos 255 mil euros, abrangendo mais de mil beneficiários, numa parceria que tem levado a muitas famílias uma efetiva melhoria da qualidade de vida”, afirmou.

A tutelar da pasta da Inclusão garantiu ainda que a Casa do Povo do Caniço pode “continuar a contar com o Governo Regional, no prosseguimento dos apoios ao funcionamento e atividades num valor que se cifrou, em 2024, nos 46 mil euros”.

“As valências aqui desenvolvidas envolvem toda a comunidade, promovendo a aprendizagem intergeracional, a atividade física regular, a criatividade ao serviço das artes e dos costumes locais, a cultura, numa simbiose entre saberes e idades que nos deve orgulhar”, concluiu Ana Sousa.