Nilson Jardim, candidato do PS à autarquia de Câmara de Lobos destacou, hoje, que a mobilidade rodoviária é uma prioridade.

Em conferência de imprensa, apontou aos “enormes constrangimentos” que os residentes enfrentam “todos os dias”, como consequência do aumento significativo do trânsito automóvel e à falta de estacionamento.

Neste sentido, o PS “propõe a realização de um estudo de mobilidade urbana, com o objetivo de identificar as principais necessidades do concelho e desenvolver soluções estruturadas que melhorem de forma eficaz a vida das pessoas”, referiu o candidato, aditando que essas soluções devem chegar a todas as freguesias.

Além do mais, defendeu a criação de mais lugares de estacionamento, “através da promoção do investimento público para a criação de mais e melhor parqueamento em todas as freguesias de Câmara de Lobos”.

Sendo que o PS entende que importa também descentralizar a oferta de serviços importantes para os câmara-lobenses, por forma a contribuir para a redução da pressão que atualmente se verifica em alguns eixos urbanos e para o descongestionamento do trânsito rodoviário, Nilson Jardim propôs a “construção de uma loja do munícipe na Avenida Nova Cidade, um espaço que albergue serviços municipais, mas também alguns serviços privados que são importantes para a população, como os CTT e entidades bancárias”.

“Sabemos que o problema do trânsito não se resolve de um dia para o outro, mas com uma ação planeada é possível minimizar os efeitos nefastos deste aumento drástico do trânsito no concelho”, rematou.