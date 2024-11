Períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, em especial durante a tarde, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, no arquipélago da Madeira.

Para a região do Funchal, está apontada a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especialdurante a tarde, e vento fraco (inferior a 15 km/h), tal como no restante território.

Na Madeira, a temperatura do ar oscilará entre os 18ºC e os 23ºC, no Porto Santo, entre os 18ºC e os 22ºC.

No mar, ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, e, na costa Sul, ondas de sul/sudoeste com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar: 21/22ºC.