No Período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o deputado Sérgio Oliveira, do PSD, que fez uma explanação acerca do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) - 2025, realçando ser um plano que demonstra que a Madeira “continua a apostar na prevenção das florestas” e também na capacidade de resposta, em caso de incêndios, colocando as “pessoas e o território no centro das prioridades”.

Elencou o reforço financeiro às corporações, assim como o apoio ao funcionamento dos quartéis, dizendo que reflete o “compromisso inequívoco” do Governo Regional. De resto, 35 milhões de euros serão canalizados para esta vertente. “Pela primeira vez haverá uma interligação de forças”, vincou, elaborando ainda a ferramenta “importante” que constitui a chegada do segundo meio aéreo, a partir de 1 de julho, que fez questão de frisar, é por via do governo da Aliança Democrática, culpando os governos socialistas na República de nada terem feito sobre esta matéria.