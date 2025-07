Rubina Leal e Luís Garcia, presidentes das assembleias legislativas da Madeira e dos Açores, respetivamente, estiveram reunidos esta quarta-feira com o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

“O encontro decorreu num espírito de cooperação e reflexão estratégica sobre o papel das universidades das regiões autónomas no aprofundamento do conhecimento sobre as autonomias insulares”, pode ler-se numa nota divulgada pelo parlamento madeirense, que salienta que foi abordada, durante a reunião, “a importância de reforçar as sinergias e a cooperação entre a Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores, enquanto polos científicos e académicos fundamentais da Macaronésia”.

”Num momento particularmente simbólico, em que se aproxima a celebração dos 50 anos da conquista das autonomias regionais, em 2026, os participantes destacaram a oportunidade de aprofundar o estudo e a divulgação dos processos autonómicos, promovendo o diálogo interuniversitário e interparlamentar sobre os desafios e potencialidades das regiões autónomas”, realça ainda a mesma nota.

Tanto Rubina Leal como Luís Garcia sublinharam o papel decisivo que os parlamentos regionais podem desempenhar na promoção e apoio a iniciativas académicas conjuntas, capazes de valorizar a identidade insular, fomentar o conhecimento partilhado e projetar as universidades da Madeira e dos Açores como centros de excelência no contexto atlântico.

“A reunião evidenciou, assim, um compromisso mútuo no sentido de estimular novas parcerias, projetos conjuntos e fóruns de debate entre as duas universidades, reforçando o contributo do ensino superior para a consolidação e evolução das duas Regiões insulares”, conclui.